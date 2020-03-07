ЕС накануне суда по делу MH17 призвал сотрудничать со следствием

Европейский союз накануне начала судебных разбирательств по делу о катастрофе рейса MH17 призвал стороны сотрудничать с международным следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высоко представителя ЕС Жозепа Борреля.

По словам Борреля, начало судебного процесса по делу MH17 является важным этапом для установления истины и привлечения к ответственности виновных в катастрофе малайзийского самолета.

"Мы вспоминаем о катастрофе MH17 на востоке Украины, которая произошла 17 июля 2014 года. Эта трагедия повлекла за собой смерть 298-ми невинных людей из 17 стран. Начало уголовного процесса 9 марта является важным шагом в направлении обретения правды, установления справедливости для жертв и их ближайших родственников, а также привлечения к ответственности виновных в уничтожении самолета", - заявил он.

Кроме того, в Евросоюзе в очередной раз выразили уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры в деле MH17, а также призвали стороны сотрудничать со следствием.

"В то время, когда продолжается уголовное расследование Совместной следственной группы, Евросоюз призывает все государства, включительно с Российской Федерацией, полностью сотрудничать со следствием согласно резолюции Совета безопасности ООН", - отметил Боррель.

Напомним, ранее в НАТО призвали международное сообщество способствовать привлечению к ответственности виновных в авиакатастрофе рейса MH17 на Донбассе. Генсек НАТО поприветствовал начало судебного рассмотрения дела MH17 в Нидерландах.