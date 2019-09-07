ЕС надеется, что Украина и Россия будут "наращивать импульс" после обмена

Евросоюз надеется, что Украина и Россия будут "наращивать импульс" после обмена пленными, проведенного сегодня. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Могерини отметила, что сегодня домой вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие лица, к освобождению которых Европейский союз призывал.

"Их освобождение является свидетельством работы и решимости гражданского общества, активистов и юристов, которые неустанно трудились для достижения этого результата. Мы надеемся, что они смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после изнурительного заключения. Европейский союз ожидает, что все стороны будут использовать этот импульс", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в рамках обмена в Украину вернулись 35 человек ранее удерживаемых в РФ.

Кроме того, сообщалось, что на следующей встрече контактной группы в Минске планируется вынести обсуждение вопроса обмена между Украиной и ОРДЛО.