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ЕС надеется, что Украина и Россия будут "наращивать импульс" после обмена

Новости » Политика    07.09.2019 - 18:04
ЕС надеется, что Украина и Россия будут "наращивать импульс" после обмена
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

Могерини поприветствовала обмен пленными

Евросоюз надеется, что Украина и Россия будут "наращивать импульс" после обмена пленными, проведенного сегодня. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Могерини отметила, что сегодня домой вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие лица, к освобождению которых Европейский союз призывал.

"Их освобождение является свидетельством работы и решимости гражданского общества, активистов и юристов, которые неустанно трудились для достижения этого результата. Мы надеемся, что они смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после изнурительного заключения. Европейский союз ожидает, что все стороны будут использовать этот импульс", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в рамках обмена в Украину вернулись 35 человек ранее удерживаемых в РФ.

Кроме того, сообщалось, что на следующей встрече контактной группы в Минске планируется вынести обсуждение вопроса обмена между Украиной и ОРДЛО.

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