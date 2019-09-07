ЄС сподівається, що Україна і Росія будуть "нарощувати імпульс" після обміну

Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Могеріні привітала обмін полоненими

Євросоюз сподівається, що Україна і Росія будуть "нарощувати імпульс" після обміну полоненими, проведеного сьогодні. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерики Могеріні.

Могеріні зазначила, що сьогодні додому повернулися Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряків та інші особи, до звільнення яких Європейський союз закликав.

"Їх звільнення є свідченням роботи і рішучості громадянського суспільства, активістів та юристів, які невпинно трудилися для досягнення цього результату. Ми сподіваємося, що вони швидко зможуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, і бажаємо їм швидкого одужання після виснажливого ув'язнення. Європейський союз очікує, що всі сторони будуть використовувати цей імпульс", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в рамках обміну в Україну повернулися 35 осіб раніше утримуваних в РФ.

Крім того, повідомлялося, що на наступній зустрічі контактної групи в Мінську планується винести обговорення питання обміну між Україною і ОРДЛО.