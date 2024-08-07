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ЄС надав Україні вже 108 млрд євро допомоги, - Урсула фон дер Ляєн

Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна від країн Європейського союзу (ЄС) отримала вже 108 млрд євро допомоги.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише РБК-Україна з посиланням на її Twitter (Х).

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - розповіла вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

Що цьому передувало

Буквально 6 серпня Рада ЄС ухвалила рішення щодо виплати першого регулярного траншу в межах Ukraine Facility. Мова йде про 4,2 млрд євро. Ці кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності.

У межах програми Ukraine Facility до держбюджету України вже надійшло 7,9 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.

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ЄвросоюзВійна в УкраїніУрсула фон дер Ляйєн