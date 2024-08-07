ЕС предоставил Украине уже 108 млрд евро помощи, - Урсула фон дер Ляйен

"ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессионной войны России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти на 108 млрд евро", – рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".