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ЄС надав Україні більш ніж півмільярда євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (https://www.kmu.gov.ua/)
Автор: Олександр Білоус

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - повідомив Шмигаль.

За його даними, загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проектів.

Нагадаємо, у вересні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС провів перші виплати в рамках пакету екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро. Україна отримала перший транш на 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.

Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків.

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