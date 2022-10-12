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ЕС предоставил Украине более полумиллиарда евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в громадах", - сообщил Шмігаль.

По его данным, всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Напомним, в сентябре Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, провел первые выплаты в рамках пакета экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро. Украина получила первый транш на 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.

Пакет поддержки в пределах Экстренных мер солидарности от ЕИБ размером 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков.

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Евросоюз