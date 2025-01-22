ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

Європейський Союз у 2025 році надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х.
"ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", - написав Домбровскіс після зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.
Він також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро за рахунок заморожених активів ЄС в рамках зобов'язань G7.
Нещодавно державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERА. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.
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