ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

"ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", - написав Домбровскіс після зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.

Він також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".