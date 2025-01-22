ЕС предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи в 2025 году

"ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", - написал Домбровскис после встречи с министром экономики Украины Юлией Свириденко в Давосе.

Он также добавил, что со Свириденко они "обсудили расширение и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС".