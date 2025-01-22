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ЕС предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи в 2025 году

Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в соцсети Х.

"ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", - написал Домбровскис после встречи с министром экономики Украины Юлией Свириденко в Давосе.

Он также добавил, что со Свириденко они "обсудили расширение и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС".

 

Финансовая помощь Украине от ЕС

Напомним, в октябре 2024 года Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро за счет замороженных активов ЕС в рамках обязательств G7.

Недавно государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERА. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.

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