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ЕС начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Фото: ЕС начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Совет Европейского союза в понедельник согласовал решение о старте переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Чехии Петр Фиала.

Его страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг к приближению Западных Балкан к ЕС. Это большой успех нашего председательства", - говорится в сообщении.

Во вторник Фиала встретится с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

Стороны обсудят следующие шаги на их пути в ЕС.

Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 17 лет назад. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией.

София хотела, чтобы Северная Македония перестала применять термин "болгарская фашистская оккупация" в отношении временного периода, когда во Второй мировой войне Болгария оккупировала часть югославской территории.

После переговоров парламент Болгарии снял вето на начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Северной Македонии и Албании.

В свою очередь парламент Северной Македонии поддержал предложение ЕС и готов начать процесс интеграции в союз.

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