В ЄС почали розслідування проти Британії через ситуацію з єврокомісаром

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Британія відмовляється висувати кандидата в єврокомісари

Європейська комісія (ЄК) розпочала розслідування проти Британії через відмову Лондона висувати свого кандидата на посаду єврокомісара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, шо почали розслідування через те, що Британія порушила європейське законодавство, відмовившись висувати свого кандидата на пост єврокомісара в новий склад ЄК.

"Дотримуючись законодавство, ЄК сьогодні направила лист з офіційним повідомленням Британії про те, що вона порушила свої договірні зобов'язання перед ЄС, не запропонувавши кандидатуру на пост єврокомісара. Влада Британії повинна надати свою відповідь не пізніше п'ятниці, 22 листопада", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія відмовилася подавати кандидатуру єврокомісара до складу оновленої Європейської комісії. У Лондоні наголосили, що кандидатура єврокомісара буде подана після проведення парламентських виборів у Британії, запланованих на 12 грудня.