UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Это уже четвертый пакет ограничений, которые коснутся представителей правящего режима.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала", - отметил журналист.

По его словам, санкции будут введены против представителей полиции и служб безопасности. В то же время, скорее всего, под ограничения не попадут так называемые "кошельки" Лукашенко.

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. В этом списке фигурирует и президент Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси, которые могут вынести на заседание СНБО. До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности экономических санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьСанкции
Читайте также
Беларусь высылает польского дипломата
Прогноз погоды