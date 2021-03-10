ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Это уже четвертый пакет ограничений, которые коснутся представителей правящего режима.

По его словам, санкции будут введены против представителей полиции и служб безопасности. В то же время, скорее всего, под ограничения не попадут так называемые "кошельки" Лукашенко.

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. В этом списке фигурирует и президент Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси, которые могут вынести на заседание СНБО. До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности экономических санкций.