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ЄС розпочав підготовку четвертого пакету санкцій проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Європейський союз розпочав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі. Це вже четвертий пакет обмежень, які торкнуться представників правлячого режиму.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Робота над четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі повільно стартувала", - зазначив журналіст.

За його словами, санкції будуть введені проти представників поліції та служб безпеки. У той же час, швидше за все, під обмеження не потраплять так звані "гаманці" Лукашенка.

Нагадаємо, в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів. У цьому списку фігурує і президент Олександр Лукашенко.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі, які можуть винести на засідання РНБО. До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про недоцільність економічних санкцій.

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