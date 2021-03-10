ЄС розпочав підготовку четвертого пакету санкцій проти Білорусі

Європейський союз розпочав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі. Це вже четвертий пакет обмежень, які торкнуться представників правлячого режиму.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Робота над четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі повільно стартувала", - зазначив журналіст.
За його словами, санкції будуть введені проти представників поліції та служб безпеки. У той же час, швидше за все, під обмеження не потраплять так звані "гаманці" Лукашенка.
Нагадаємо, в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів. У цьому списку фігурує і президент Олександр Лукашенко.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі, які можуть винести на засідання РНБО. До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про недоцільність економічних санкцій.