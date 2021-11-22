ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ЕС начал переговоры с Беларусью по вопросам репатриации мигрантов

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 17:06
ЕС начал переговоры с Беларусью по вопросам репатриации мигрантов Фото: спикер Еврокомиссии Петер Стано (скрин видео ютуб EU Debates)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов. В частности, переговоры ведутся с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы находимся в контакте с рядом беларусских собеседников, я могу вспомнить контакты с Министерством иностранных дел на различных уровнях", - сказал он.

По словам Стано, Боррель дважды разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем за последние семь дней. Также состоялись несколько разговоров между функционерами Европейской службы внешних действий и беларусского МИДа более низкого ранга.

"По нашему мнению, общение идет в соответствии с тем, что мы говорили: мы ищем возможность для технических переговоров между агентствами ООН и беларусскими партнерами с целью помощи и упрощения репатриации людей, оказавшихся в Беларуси", - добавил Стано.

Напомним, ранее Ирак зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, застрявших в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миграционный кризис Евросоюз Беларусь
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ