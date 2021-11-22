ЕС начал переговоры с Беларусью по вопросам репатриации мигрантов

Европейский союз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов. В частности, переговоры ведутся с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы находимся в контакте с рядом беларусских собеседников, я могу вспомнить контакты с Министерством иностранных дел на различных уровнях", - сказал он.

По словам Стано, Боррель дважды разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем за последние семь дней. Также состоялись несколько разговоров между функционерами Европейской службы внешних действий и беларусского МИДа более низкого ранга.

"По нашему мнению, общение идет в соответствии с тем, что мы говорили: мы ищем возможность для технических переговоров между агентствами ООН и беларусскими партнерами с целью помощи и упрощения репатриации людей, оказавшихся в Беларуси", - добавил Стано.