ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ЄС почав переговори з Білоруссю з питань репатріації мігрантів

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 17:06
ЄС почав переговори з Білоруссю з питань репатріації мігрантів Фото: спікер Єврокомісії Петер Стано (скрін відео ютуб EU Debates)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз почав технічні переговори з Білоруссю про репатріацію мігрантів. Зокрема, переговори ведуться з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.

Про це заявив спікер Єврокомісії Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми знаходимося в контакті з низкою білоруських співрозмовників, я можу згадати контакти з Міністерством закордонних справ на різних рівнях", - сказав він.

За словами Стано, Боррель двічі розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм за останні сім днів. Також відбулися кілька розмов між функціонерами Європейської служби зовнішніх дій і білоруського МЗС нижчого рангу.

"На нашу думку, спілкування йде відповідно до того, що ми говорили: Ми шукаємо можливість для технічних переговорів між агентствами ООН і білоруськими партнерами з метою допомоги і спрощення репатріації людей, які опинилися в Білорусі", - додав Стано.

Нагадаємо, раніше Ірак зареєстрував 170 заявок від бажаючих повернутися на батьківщину громадян, які застрягли в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міграційна криза Евросоюз Білорусь
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ