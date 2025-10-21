ua en ru
Головна » Новини » У світі

У ЄС можуть заборонити більшість антисептиків через загрозу раку

Вівторок 21 жовтня 2025 11:42
UA EN RU
У ЄС можуть заборонити більшість антисептиків через загрозу раку Фото: у ЄС можуть заборонити більшість антисептиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз розглядає заборону активної речовини в дезінфікуючих засобах для рук через побоювання щодо раку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, робоча група в рамках Європейського агентства з хімікатів розглядає можливість класифікації етанолу як небезпечної речовини, що підвищує ризик раку. Таке рішення фактично заборонить багато дезінфікуючих засобів для рук та мийних засобів, що використовуються лікарнями.

Засоби для чищення на спиртовій основі дозволені як безпечні, та знаходяться у списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1990-х років.

Але 10 жовтня внутрішня рекомендація однієї з робочих груп Європейського агентства з хімічних речовин позначила етанол як токсичну речовину, яка збільшує ризик раку та ускладнень вагітності, і саме тому її необхідно замінити в засобах для чищення та інших засобах.

Комітет агентства, який вивчає активні біоцидні речовини, збереться з 24 по 27 листопада, щоб вирішити, чи класифікувати етанол як шкідливий для людини. Після цього він надішле рекомендацію Європейській комісії, яка прийме остаточне рішення.

"Інфекції, пов'язані з охороною здоров'я, щороку вбивають більше людей у ​​світі, ніж малярія, туберкульоз та СНІД разом узяті. Гігієна рук, особливо з використанням спиртовмісних засобів для дезінфекції рук, щорічно рятує 16 млн людей від інфекцій у всьому світі", - зазначають джерела FT.

Що може замінити етанол

Альтернативи етанолу, такі як ізопропанол, ще більш токсичні. Також повторне використання мила займає більше часу та пошкоджує шкіру. Одне дослідження показало, що медсестри витрачають 30 хвилин щогодини операції на миття рук без дезінфікуючого засобу.

Ніколь Вайні, директор з питань ЄС Міжнародної асоціації мила, мийних засобів та засобів догляду, поставила під сумнів наукову основу внутрішнього звіту, який ще не був оприлюднений.

Що далі

Якщо етанол буде внесено до списку токсичних, компанії все ще зможуть подати заявку на індивідуальні винятки або "відхилення", що дозволять їм продовжувати використовувати його через відсутність альтернатив.

Але Вайні сказала, що ці винятки будуть обмежені п'ятьма роками та оцінюватимуться в кожному окремому випадку, що додасть витрат та затримок.

Частково привабливість етанолу полягає в тому, що його можна зробити практично з чого завгодно, тому постачання можна збільшити під час пандемії.

Нагадаємо, раніше у РБК-Україна розповідали, як можна зробити антисептик вдома.

Новини
