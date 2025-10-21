ua en ru
В ЕС могут запретить большинство антисептиков из-за угрозы рака

Вторник 21 октября 2025 11:42
В ЕС могут запретить большинство антисептиков из-за угрозы рака Фото: в ЕС могут запретить большинство антисептиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз рассматривает запрет активного вещества в дезинфицирующих средствах для рук из-за опасений относительно рака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, рабочая группа в рамках Европейского агентства по химикатам рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, повышающего риск рака. Такое решение фактически запретит многие дезинфицирующие средства для рук и моющие средства, используемые больницами.

Средства для чистки на спиртовой основе разрешены как безопасные, и находятся в списке основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.

Но 10 октября внутренняя рекомендация одной из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам обозначила этанол как токсичное вещество, которое увеличивает риск рака и осложнений беременности, и именно поэтому его необходимо заменить в чистящих средствах и других средствах.

Комитет агентства, который изучает активные биоцидные вещества, соберется с 24 по 27 ноября, чтобы решить, классифицировать ли этанол как вредный для человека. После этого он направит рекомендацию Европейской комиссии, которая примет окончательное решение.

"Инфекции, связанные со здравоохранением, ежегодно убивают больше людей в мире, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые. Гигиена рук, особенно с использованием спиртосодержащих средств для дезинфекции рук, ежегодно спасает 16 млн человек от инфекций во всем мире", - отмечают источники FT.

Что может заменить этанол

Альтернативы этанолу, такие как изопропанол, еще более токсичны. Также повторное использование мыла занимает больше времени и повреждает кожу. Одно исследование показало, что медсестры тратят 30 минут каждый час операции на мытье рук без дезинфицирующего средства.

Николь Вайни, директор по вопросам ЕС Международной ассоциации мыла, моющих средств и средств ухода, поставила под сомнение научную основу внутреннего отчета, который еще не был обнародован.

Что дальше

Если этанол будет внесен в список токсичных, компании все еще смогут подать заявку на индивидуальные исключения или "отклонения", которые позволят им продолжать использовать его из-за отсутствия альтернатив.

Но Вайни сказала, что эти исключения будут ограничены пятью годами и будут оцениваться в каждом отдельном случае, что добавит затрат и задержек.

Частично привлекательность этанола заключается в том, что его можно сделать практически из чего угодно, поэтому поставки можно увеличить во время пандемии.

Напомним, ранее в РБК-Украина рассказывали, как можно сделать антисептик дома.

