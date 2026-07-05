У ЄС можуть вже наступного тижня запровадити нові санкції проти РФ

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що вже наступного тижня Європейський Союз може затвердити новий пакет санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва російських дронів-камікадзе "Шахед".

Обмеження, ймовірно, торкнуться виробників ключових компонент цих безпілотників.

Новий пакет санкцій готують наступного тижня

За словами Власюка, йдеться про невеликий санкційний пакет, який включатиме менш як десять позицій.

Всі вони пов'язані з підприємствами та структурами, що забезпечують виробництво важливих елементів для російських ударних безпілотників.

"Це буде зовсім невеликий пакет – менше 10 позицій, пов'язаних із виробниками деяких ключових компонентів для "Шахедів", – розповів він.

Під санкції може потрапити система "Комета"

Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики, до нового переліку з високою ймовірністю увійде навігаційна система "Комета", яка використовується у російських безпілотниках.

"Дуже ймовірно, що до нього увійде навігаційна система "Комета". Це гарна мета, це наша рекомендація", – заявив Власюк.

За його словами, саме виробники критично важливих комплектуючих залишаються одним із пріоритетних напрямків санкційного тиску, оскільки обмеження здатні ускладнити випуск російських ударних дронів та їхнє подальше застосування проти України.