В ЕС могут уже на следующей неделе ввести новые санкции против РФ

Европейский союз готовит новый санкционный пакет против производителей компонентов для российских "Шахедов". Под ограничения может попасть одна из ключевых навигационных систем беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию телеканала «Ми-Україна».
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что уже на следующей неделе Европейский союз может утвердить новый пакет санкций против лиц и компаний, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Шахед".
Ограничения, вероятно, коснутся производителей ключевых компонентов этих беспилотников.
По словам Власюка, речь идет о небольшом санкционном пакете, который будет включать менее десяти позиций.
Все они связаны с предприятиями и структурами, обеспечивающими производство важных элементов для российских ударных беспилотников.
"Это будет совсем небольшой пакет – менее 10 позиций, связанных с производителями некоторых ключевых компонентов для "Шахедов", – рассказал он.
Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, в новый перечень с высокой вероятностью войдет навигационная система "Комета", которая используется в российских беспилотниках.
"Очень вероятно, что в него войдет навигационная система "Комета". Это хорошая цель, это наша рекомендация", – заявил Власюк.
По его словам, именно производители критически важных комплектующих остаются одним из приоритетных направлений санкционного давления, поскольку ограничения способны усложнить выпуск российских ударных дронов и их дальнейшее применение против Украины.
Напоминаем, что ранее Украина передала Китаю материалы, свидетельствующие об использовании китайских компонентов в российском вооружении, однако за прошедшие полгода заметной официальной реакции со стороны Пекина на эти данные не последовало.