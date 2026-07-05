RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЕС могут уже на следующей неделе ввести новые санкции против РФ

01:20 05.07.2026 Вс
2 мин
Под санкции может попасть один из ключевых элементов дрона
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративне фото: санкции против РФ (GettyImages)

Европейский союз готовит новый санкционный пакет против производителей компонентов для российских "Шахедов". Под ограничения может попасть одна из ключевых навигационных систем беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию телеканала «Ми-Україна».

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что уже на следующей неделе Европейский союз может утвердить новый пакет санкций против лиц и компаний, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Шахед".

Ограничения, вероятно, коснутся производителей ключевых компонентов этих беспилотников.

Новый пакет санкций готовят на следующей неделе

По словам Власюка, речь идет о небольшом санкционном пакете, который будет включать менее десяти позиций.

Все они связаны с предприятиями и структурами, обеспечивающими производство важных элементов для российских ударных беспилотников.

"Это будет совсем небольшой пакет – менее 10 позиций, связанных с производителями некоторых ключевых компонентов для "Шахедов", – рассказал он.

Под санкции может попасть система "Комета"

Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, в новый перечень с высокой вероятностью войдет навигационная система "Комета", которая используется в российских беспилотниках.

"Очень вероятно, что в него войдет навигационная система "Комета". Это хорошая цель, это наша рекомендация", – заявил Власюк.

По его словам, именно производители критически важных комплектующих остаются одним из приоритетных направлений санкционного давления, поскольку ограничения способны усложнить выпуск российских ударных дронов и их дальнейшее применение против Украины.

Напоминаем, что ранее Украина передала Китаю материалы, свидетельствующие об использовании китайских компонентов в российском вооружении, однако за прошедшие полгода заметной официальной реакции со стороны Пекина на эти данные не последовало.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияЕвросоюзДрони