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У ЄС можуть створити "Європейський космічний щит": для чого він потрібен

Вівторок 28 січня 2025 17:23
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У ЄС можуть створити "Європейський космічний щит": для чого він потрібен Фото: Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс закликав створити "Європейський космічний щит". Він повинен допомогти об'єднати оборонні зусилля у космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я хочу розпочати діалог з країнами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути можливості для підвищення обізнаності про європейську космічну сферу з метою моніторингу загроз, в тому числі військових", - заявив Кубілюс під час свого виступу на 17-й Європейській космічній конференції.

Він вважає, що ці кроки будуть "будівельними блоками на шляху до європейського космічного щита, який об'єднає наші оборонні зусилля в космосі".

Чиновник підкреслив, що країни все більше конкурують за домінування у космосі. Зокрема, Росія, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, об'єдналась з Китаєм для того, аби реалізувати такі проекти, як спільна місячна атомна електростанція. Саме тому єврокомісар вважає, що "ми не можемо залишити космос на поталу агресивним авторитарним державам".

"Європа повинна зберегти лідерство в космосі", - сказав він.

Нещодавно ми писали про те, що ракета SpaceX Starship вибухнула під час льотних випробувань. Через падіння уламків авіакомпаніям довелось змінювати курс літаків.

Минулого року компанія Ілона Маска SpaceX запустила космічний корабель Starship і вперше успішно приземлила величезний перший ступінь ракети-прискорювача.

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