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В ЕС могут создать "Европейский космический щит": для чего он нужен

Вторник 28 января 2025 17:23
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В ЕС могут создать "Европейский космический щит": для чего он нужен Фото: Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал создать "Европейский космический щит". Он должен помочь объединить оборонные усилия в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я хочу начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных", - заявил Кубилюс во время своего выступления на 17-й Европейской космической конференции.

Он считает, что эти шаги будут "строительными блоками на пути к европейскому космическому щиту, который объединит наши оборонные усилия в космосе".

Чиновник подчеркнул, что страны все больше конкурируют за доминирование в космосе. В частности, Россия, в начале полномасштабного вторжения в Украину, объединилась с Китаем для того, чтобы реализовать такие проекты, как совместная лунная атомная электростанция. Именно поэтому еврокомиссар считает, что "мы не можем оставить космос на растерзание агрессивным авторитарным государствам".

"Европа должна сохранить лидерство в космосе", - сказал он.

Недавно мы писали о том, что ракета SpaceX Starship взорвалась во время летных испытаний. Из-за падения обломков авиакомпаниям пришлось менять курс самолетов.

В прошлом году компания Илона Маска SpaceX запустила космический корабль Starship и впервые успешно приземлила огромную первую ступень ракеты-ускорителя.

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