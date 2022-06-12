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ЕС можно расширить, Украина имеет шанс получить статус кандидата, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 12 июня 2022 23:54
ЕС можно расширить, Украина имеет шанс получить статус кандидата, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз можно расширить. Украина имеет шанс получить статус кандидата в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.в интервью для официального журнала ЕС.

При этом он не назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС.

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ за один день до вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других необязательно. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", - сказал Боррель.

Как сообщалось, Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но могут быть выдвинуты дополнительные условия.

Между тем Финляндия отказывается предоставить нашей стране особые условия относительно вступления.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в Европейский союз

Ожидается, что выводы Еврокомиссии огласят 17 июня.

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