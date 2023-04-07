ЄС може зробити виняток для країн у разі введення санкцій проти "Росатому", - Кулеба

Міністр вважає, що для кількох країн Брюссель може запровадити винятки через ядерну залежність від РФ.

"Зараз буде активно вестися робота над 11 пакетом санкцій ЄС. Ми вже ставимо питання про так звані ядерні санкції. Але тут ситуація дуже проста. Є пара країн, які критично залежать від ядерних технологій "Росатома", тому вони будь-якою ціною блокують ці санкції. Тому, коли ці санкції будуть ухвалені, то можу передбачити, що будуть винятки для цих країн", - заявив він.

Нагадаємо, Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.

При цьому наголошується, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики, включаючи компанію "Росатома".

Разом з тим Угорщина планує блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ.

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