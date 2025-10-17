ЄС може збільшити суму російських активів для України на 25 млрд євро, - Politico

Європейський Союз розглядає можливість розширення ініціативи щодо використання заморожених російських активів. До вже заблокованих 140 мільярдів євро Брюссель може додати ще близько 25 мільярдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Європейський Союз збирається використати готівкову вартість заморожених державних активів Росії на суму 140 мільярдів євро для фінансування мегакредиту Україні. Але Європейська комісія все ще хоче більшого.

Наразі, як відомо, основна частина заморожених активів знаходиться у фінансовому депозитарії Euroclear, що базується в Бельгії. Але додаткові 25 мільярдів євро лежать на приватних банківських рахунках по всьому блоку, і виконавчий орган ЄС хоче обговорити використання цих коштів також для видачі кредитів Києву.

"Слід розглянути питання про те, чи можна поширити ініціативу щодо репараційного кредиту на інші заблоковані активи в межах ЄС", – йдеться в документі, який Комісія розповсюдила серед столиць ЄС напередодні п’ятничної зустрічі послів з цього питання.

В документі зазначено, що юридична можливість поширення підходу до Репараційного кредиту на такі активи не була детально оцінена, однак така оцінка повинна бути проведена до прийняття рішення про подальші кроки.

У документі викладено "принципи розробки" ініціативи щодо репараційного кредиту Україні, яка буде винесена на обговорення перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення ініціативи та закликатимуть Комісію представити пропозицію щодо кредиту. Посадовці ЄС очікують, що законопроект буде прийнято швидко та слугуватиме платформою для подальших переговорів щодо фінансової інженерії, необхідної для його функціонування.