ЄС може збільшити фонд, із якого фінансує зброю для України, на 3,5 млрд євро,- Боррель

Боррель нагадав, що Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", - зазначив представник ЄС.

За його словами, Рада ЄС також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро.

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки що не ухвалене.