ЕС может увеличить фонд, из которого финансирует оружие для Украины, на 3,5 млрд евро, - Боррель

Боррель напомнил, что Совет ЕС одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года.

"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. Так что на практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число", - отметил представитель ЕС.

По его словам, Совет ЕС также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро.

Боррель уточнил, что Совет согласился именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, решение пока не принято.