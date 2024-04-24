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ЕС может ввести санкции против судов, которые доставляют в Россию оружие КНДР, - Reuters

Брюссель, Среда 24 апреля 2024 19:59
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ЕС может ввести санкции против судов, которые доставляют в Россию оружие КНДР, - Reuters Фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия планирует предложить санкции против судов, которые перевозят в Россию северокорейское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания, ЕК предложит санкции не только против судов, которые доставляют вооружение, но и против танкеров, которые нарушают установленную "Большой семеркой" предельную цену на российскую нефть.

Такие меры могут включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Еврокомиссия уже завершает его подготовку.

В Reuters уточняют, что в санкционный список хотят добавить 40 компаний. Среди них - российские компании, которые покупают оружие для своей армии, а также компании из третьих стран, которые продали России электронику, полупроводники и микросхемы. Такие компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Кыргызстане, Турции и Китае.

Источники издания рассказали, что на этой неделе Еврокомиссия проведет неофициальные переговоры со странами ЕС, прежде чем выносить пакет санкций на рассмотрение Совета ЕС.

Оружие КНДР для России

Стоит заметить, что Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины. КНДР предоставляет оккупантам свое вооружение.

В частности, в начале года в Белом доме рассказали о том, что Северная Корея предоставила россиянам свои баллистические ракеты. Их уже неоднократно использовали для ударов по территории Украины.

Еще 16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал о том, что россияне применили для ударов по украинской территории по меньшей мере 24 северокорейские баллистические ракеты.

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