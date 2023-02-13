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ЄС може запровадити нові санкції проти ПВК "Вагнера", - Bloomberg

Фото: ЄС може запровадити нові санкції проти ПВК "Вагнер" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз може запровадити додаткові обмеження проти приватної військової компанії "Вагнера" у рамках десятого пакета санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наполягає на запровадженні санкцій проти групи "Вагнера", за даними співрозмовників агентства, Франція.

Як стверджує Bloomberg, представники ПВК діють не лише в Україні, а й на колишніх французьких територіях у Центральній Африці та у регіоні Сахель.

Франція вимагає включити до чорного списку значну кількість фізичних осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Нові санкції ЄС має намір ухвалити до річниці початку вторгнення РФ в Україну.

Євросоюз у грудні 2021 року ввів санкції проти восьми фізичних та трьох юридичних осіб із Росії, пов'язаних із приватною військовою групою "Вагнера". Рада ЄС стверджувала, що група "Вагнера" вербувала, навчала та відправляла приватних військових оперативників до зон конфліктів по всьому світу.

Нагадаємо, що на вихідних посли ЄС були проінформовані головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн про те, які обмеження увійдуть до 10-го пакету санкцій проти Росії. Їх планують запровадити до річниці початку війни.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер".

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