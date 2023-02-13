ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнера", - Bloomberg

Настаивает на введении санкций против группы "Вагнера", по данным собеседников агентства, Франция.

Представители ЧВК действуют не только в Украине, но и на бывших французских территориях в Центральной Африке и в регионе Сахель.

Франция требует включить в черный список значительное количество физических лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". Новые санкции ЕС намерены принять к годовщине начала вторжения РФ в Украину.

Евросоюз в декабре 2021 года ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, связанных с частной военной группой "Вагнера". Совет ЕС утверждал, что группа "Вагнера" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру.