ЄС може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Politico

Депутати Європарламенту хочуть включити російську ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так, депутати Європарламенту надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді. Депутати Європарламенту вважають, що групу слід визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах. Як відомо, приватна військова кампанія також брала участь у конфліктах у Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.