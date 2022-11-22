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ЕС может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - Politico

Фото: ЕС может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутаты Европарламента хотят включить российскую ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Совете.

Депутаты Европарламента считают, что группу следует признать террористической организацией из-за нарушений "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Как известно, частная военная кампания также участвовала в конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.

Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя собственные политические цели.

Пригожин продолжает вербовать россиян для участия в войне против Украины. В частности, в ЧВК призывают заключенных и работников предприятий, в том числе, людей без какого-либо военного опыта.

Так, в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек. Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнера".

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