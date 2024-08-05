ЄС може виключити Угорщину із Шенгенської зони за видачу віз росіянам, - Politico

У листі, ініційованому чеським депутатом Данушею Нерудовою та литовським парламентарієм Пятрасом Ауштревічусом, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. Законодавці стверджують, що це рішення може стати лазівкою і загрожувати функціонуванню Шенгенської зони як безпечного простору для громадян.

Лист також містить попередження: "Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах".

У документі згадується можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.

На вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.