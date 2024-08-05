ЕС может исключить Венгрию из Шенгенской зоны за выдачу виз россиянам, - Politico

В письме, инициированном чешским депутатом Данушей Нерудовой и литовским парламентарем Пятрасом Ауштревичусом, выражается требование к Еврокомиссии о срочном расследовании решения Венгрии. Законодатели утверждают, что это решение может стать лазейкой и угрожать функционированию Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан.

Письмо также содержит предупреждение: "Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах".

В документе упоминается возможность того, что другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе Венгрии.

На вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, включая подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.