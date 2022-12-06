UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС може вдарити по російському сектору БПЛА у рамках нового пакету санкцій, - Bloomberg

Фото: ЄС може вдарити по російському сектору БПЛА у рамках нового пакету санкцій (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейський союз має намір ударити по російському сектору безпілотників у рамках нового пакету санкцій, який планується затвердити вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як стверджують джерела агентства, ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях. Крім того, Брюсселем можуть бути вжиті заходи, спрямовані на надання додаткових послуг, інвестицій, російських ЗМІ та фінансового сектора.

Дев'ятий пакет санкції також додасть до списку близько 180 фізичних та юридичних осіб.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає в тому, щоб схвалити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, додало джерело.

При цьому видання зазначає, що санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів і заплановані заходи можуть змінитися до голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він має торкнутися фінансових структур. У попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціядрониЕвросоюз