ЕС может ударить по российскому сектору БПЛА в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg

Как утверждают источники агентства, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях. Кроме того, Брюсселем могут быть приняты меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций, российских СМИ и финансового сектора.

Девятый пакет санкции также добавит в список около 180 физических и юридических лиц.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы одобрить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, добавил источник.

При этом издание отмечает, что санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов, и запланированные меры могут измениться до голосования.