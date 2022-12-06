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ЕС может ударить по российскому сектору БПЛА в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg

Фото: ЕС может ударить по российскому сектору БПЛА в рамках нового пакета санкций (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз намерен ударить по российскому сектору беспилотников в рамках нового пакета санкций, который планируется утвердить уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают источники агентства, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях. Кроме того, Брюсселем могут быть приняты меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций, российских СМИ и финансового сектора.

Девятый пакет санкции также добавит в список около 180 физических и юридических лиц.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы одобрить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, добавил источник.

При этом издание отмечает, что санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов, и запланированные меры могут измениться до голосования.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России. Он должен коснуться финансовых структур. В предварительном новом санкционном списке – около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм.

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