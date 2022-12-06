ЄС може вдарити по російському сектору БПЛА у рамках нового пакету санкцій, - Bloomberg

Європейський союз має намір ударити по російському сектору безпілотників у рамках нового пакету санкцій, який планується затвердити вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як стверджують джерела агентства, ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях. Крім того, Брюсселем можуть бути вжиті заходи, спрямовані на надання додаткових послуг, інвестицій, російських ЗМІ та фінансового сектора.

Дев'ятий пакет санкції також додасть до списку близько 180 фізичних та юридичних осіб.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає в тому, щоб схвалити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, додало джерело.

При цьому видання зазначає, що санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів і заплановані заходи можуть змінитися до голосування.