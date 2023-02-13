ЄС може ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії наступного тижня, - журналіст

Він зазначив, що посли ЄС мають обговорити новий пакет санкцій проти Росії в середу, 15 лютого.

"Оскільки енергетичні санкції не передбачені, цей пакет має бути прийнятий уже наступного тижня", - написав журналіст.

Нагадаємо, видання Politico дізналося, що ЄС готує проти Росії у новому пакету санкцій.

До того ж, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що новий санкційний пакет буде націлений проти військової машини РФ.

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