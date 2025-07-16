ЄС може схвалити найбільший в історії бюджет: Politico дізналось, скільки виділять Україні

Європейська комісія зосереджується на пропозиції щодо централізованого бюджету в розмірі 1,717 трильйона євро на семирічний період з 2028 року.

Як повідомляє Politico, саме ця цифра міститься в документі, з яким ознайомилося видання.

Якщо члени Єврокомісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн узгодять цю цифру протягом наступних кількох годин, це означатиме, що загальні витрати зростуть до 1,23 відсотка валового національного доходу протягом семи років, починаючи з 2028 року, порівняно з приблизно 1,1 відсотка за поточний період.

Відомо, що суму вже підтвердили чотири посадовці та дипломати ЄС, але, як повідомляється, остаточна цифра залишається секретною навіть для більшості із 27 комісарів. Вони мають зустрітись сьогодні вранці для остаточного затвердження.

Що виділять Україні

За попередніми даними видання, спеціальний позабюджетний фонд для України протягом наступних семи років становитиме 88 мільярдів євро.