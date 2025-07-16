ЕС может одобрить крупнейший в истории бюджет: Politico узнало, сколько выделят Украине

Еврокомиссия ночью может согласовать бюджет ЕС на 1,7 трлн евро, из которых более 80 млрд поступит Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Европейская комиссия сосредотачивается на предложении по централизованному бюджету в размере 1,717 триллиона евро на семилетний период с 2028 года.
Как сообщает Politico, именно эта цифра содержится в документе, с которым ознакомилось издание.
Если члены Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен согласуют эту цифру в течение следующих нескольких часов, это будет означать, что общие расходы вырастут до 1,23 процента валового национального дохода в течение семи лет, начиная с 2028 года, по сравнению с примерно 1,1 процента за текущий период.
Известно, что сумму уже подтвердили четыре чиновника и дипломаты ЕС, но, как сообщается, окончательная цифра остается секретной даже для большинства из 27 комиссаров. Они должны встретиться сегодня утром для окончательного утверждения.
По предварительным данным издания, специальный внебюджетный фонд для Украины в течение следующих семи лет составит 88 миллиардов евро.
Напомним, что на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете на 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.
Отмечается, что новый пакет соглашений включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов.
Ожидается, что этот пакет мобилизует до 10 млрд евро инвестиций в Украину.
Подробнее об этом пакете, можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что в тот же день, 10 июля, президент Еврокомиссии в рамках конференции по восстановлению Украины объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины, который она назвала крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны.
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