ЕС может одобрить крупнейший в истории бюджет: Politico узнало, сколько выделят Украине

Европейская комиссия сосредотачивается на предложении по централизованному бюджету в размере 1,717 триллиона евро на семилетний период с 2028 года.

Как сообщает Politico, именно эта цифра содержится в документе, с которым ознакомилось издание.

Если члены Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен согласуют эту цифру в течение следующих нескольких часов, это будет означать, что общие расходы вырастут до 1,23 процента валового национального дохода в течение семи лет, начиная с 2028 года, по сравнению с примерно 1,1 процента за текущий период.

Известно, что сумму уже подтвердили четыре чиновника и дипломаты ЕС, но, как сообщается, окончательная цифра остается секретной даже для большинства из 27 комиссаров. Они должны встретиться сегодня утром для окончательного утверждения.

Что выделят Украине

По предварительным данным издания, специальный внебюджетный фонд для Украины в течение следующих семи лет составит 88 миллиардов евро.