ЄС може розгорнути місію з підготовки українських військових в іншому форматі, - ЗМІ

Зокрема, можливість навчання українських військових в Україні розглядається у межах двох стратегічних оглядів - Консультативної місії ЄС (EUAM), яка відповідає за зміцнення цивільного сектору безпеки, та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM).

Підготовка українських військових

Місія EUMAM підготувала близько 80 тисяч українських військових на території країн-членів Євросоюзу, проте Брюссель дедалі активніше обговорює можливість перенесення частини тренувань безпосередньо в Україну.

У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що в західних регіонах України вже створено три навчальні центри для підготовки військовослужбовців. Однак, як пише видання, жоден із них наразі не працює на повну потужність через нестачу належної інфраструктури та кваліфікованих іноземних інструкторів.

"Відсутність навчальної місії безпосередньо на території України створює низку труднощів, серед яких - логістичне навантаження та необхідність відправляти військових далеко від лінії фронту для проходження навчання", - пише видання.

До того ж навчання на території ЄС у мирних умовах обмежує можливість ефективного використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовуються у нинішній війні.

Водночас у стратегічному огляді EUMAM визнається, що перенесення частини або всіх структур місії безпосередньо до України стане можливим лише за умови встановлення перемир’я або будь-якої іншої форми припинення вогню.

Подібне розгортання потребуватиме координації з боку США або надання гарантій безпеки з їхнього боку.

Крім того, стратегічний огляд EUAM передбачає розширення напрямів роботи місії:

посилення спроможності України контролювати кордони з Росією та Білоруссю

забезпечення присутності представників ЄС на потенційній лінії зіткнення у разі досягнення домовленостей про припинення вогню.

Місія військової допомоги EUMAM

Місія військової допомоги ЄС EUMAM заснована наприкінці 2022 року як реакція на повномасштабне вторгнення Росії. Вона вважається однією з найуспішніших ініціатив Євросоюзу у підтримці України.

З моменту запуску місії п’ятнадцять українських бойових бригад пройшли підготовку у 18 країнах-членах ЄС, де було реалізовано понад 1750 навчальних модулів - від базових тренувань до практичних занять із використання винищувачів F-16 та Mirage.

Водночас Київ неодноразово наголошував на важливості проведення частини навчань безпосередньо на території України, а також ставить за мету збільшити кількість підготовлених військовослужбовців - із нинішніх 4 тисяч до 20 тисяч на місяць.