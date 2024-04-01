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Бригада "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО

Понеділок 01 квітня 2024 20:10
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Бригада "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО Ілюстративне фото: бригада "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Кава

Бійці з бригади "Люті" пройшли навчання з інструкторами НАТО та опанували різні види озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

"Українські поліцейські не тільки опановують різні види озброєння зразків НАТО, а й вражають закордонних інструкторів вміннями воювати професійно та злагоджено. А також діляться з колегами здобутим у боях досвідом сучасної війни", - сказано у підписі до відео.

Правоохоронці нагадали, що бригада "Лють" регулярно влаштовує своїм воїнам навчання та обмін досвідом із закордонними колегами. Це дозволяє опановувати різноманітні військові спеціалізації та покращують власні навички. А також ефективно виконувати надскладні задачі в зоні бойових дій та зберігати своє життя і здоров’я.

Об'єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Бригада створена на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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