ЄС може прискорити відмову від російського газу: що з'ясувало Reuters

Як повідомляється, країни ЄС готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції Європейської комісії, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи, які детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії.

Автори ініціативи - депутати Інесе Вайдере (Європейська народна партія) та Вілле Нііністьо (партія Зелений союз).

Як стверджують джерела Reuters, уряди країн блоку навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.