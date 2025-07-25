ЕС может ускорить отказ от российского газа: что выяснило Reuters

Как сообщается, страны ЕС готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения Европейской комиссии, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

В то же время законодатели Европарламента по вопросу запрета российского газа предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года. Об этом свидетельствуют документы, которые подробно описывают их поправки к предложению Еврокомиссии.

Авторы инициативы - депутаты Инесе Вайдере (Европейская народная партия) и Вилле Ниинистьо (партия Зеленый союз).

Как утверждают источники Reuters, правительства стран блока вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В частности, предлагают обязать правительства накладывать санкции на компании, которые нарушают запрет, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.