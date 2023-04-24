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ЄС може передати Україні 1 млн боєприпасів протягом цього року, - глава МЗС Естонії

Фото: глава МЗС Естонії Маргус Цахкна (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Естонії оцінили, коли ЄС зможе виконати свій план щодо постачання Україні 1 мільйона одиниць боєприпасів. Там вважають, що це може відбутися протягом 2023 року.

Про це сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після прибуття до Люксембургу на зустріч глав МЗС країн Євросоюзу.

"Я впевнений, що Європейський Союз зможе поставити цей мільйон боєприпасів протягом цього року, про що ми й домовилися. Бо Україна відчайдушно потребує цього", - вважає Цахкна.

Зазначимо, також у Люксембурзі голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС шукатимуть швидкій компроміс щодо порядку спільного замовлення боєприпасів для України.

Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю слід посприяти завершенню обговорень щодо другого траншу на закупівлю боєприпасів для України.

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