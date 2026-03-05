ЄС може оплатити ремонт "Дружби", щоб розблокувати кредит для України, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", оскільки Угорщина та Словаччина блокують кредит для Києва та санкції проти Росії до відновлення поставок нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел видання, Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу, яку вона надає Україні. ЄС також готовий надати експертизу, сказали ці особи, які висловилися на умовах анонімності.

Як відомо, Росія атакувала об'єкт у січні, що спричинило пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів, і пошкодило обладнання, кабелі електропередачі, трансформатори та систему виявлення витоків.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в утриманні поставок, одночасно ставлячи під сумнів масштаби збитків. Жодна з цих країн не визнала російську атаку.

За словами співрозмовників Bloomberg, з початку повномасштабної війни Росії проти України об'єкт "Дружба" був уражений майже два десятки разів.

Ремонтні роботи часто проводилися під час російських атак, що ставило під загрозу життя робітників, і Москва, ймовірно, знову атакує трубопровід після його ремонту, додали ці люди.

Блокування допомоги з боку Угорщини роздратувала ЄС і кілька столиць, які звинуватили Будапешт у порушенні обіцянки, даної в грудні, дозволити кредит Україні.

Угорщина також відмовилася розглядати альтернативи російським поставкам енергоносіїв, такі як поставки через Хорватію, аргументуючи це тим, що нафта з Москви дешевша. Посли ЄС обговорили це питання на зустрічі в середу.

За інформацією джерел, виконавча влада Євросоюзу веде переговори з Києвом про можливість відправки місії з встановлення фактів для перевірки збитків на нафтопроводі "Дружба".