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ЄС може експортувати електроенергію в Україну замість її імпорту, - Єврокомісія

Фото: Тім Макфі, представник Єврокомісії (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз може почати поставляти певні обсяги електроенергії Україні, замість її імпорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Єврокомісії Тіма Макфі під час брифінгу.

"Енергетична система України вже під'єднана до системи Євросоюзу, в останні місяці були невеликі обміни енергією. У нинішніх умовах ЄС може постачати певний обсяг електрики Україні. Що стосується деталей і можливих обсягів, це необхідно уточнити", - заявив Макфі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна вже провела нещодавно тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини.

Додамо, що після низки масованих ракетних ударів з боку Росії по енергетичній інфраструктурі, було прийнято рішення припинити експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми.

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ЕлектроенергіяЄврокомісіяЕвросоюзРосійська Федерація