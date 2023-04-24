ЄС може дати "зелене світло" санкціями проти проросійських олігархів в Молдові

За даними видання, нові санкції ЄС можуть бути націлені на тих, хто підриває чи загрожує суверенітету Молдови. До санкційного списку можуть потрапити ті, хто причетний до підриву виборів, підтримки насильницьких демонстрацій або інших актів насильства, мають фінансові зловживання щодо державних грошей або незаконно вивозив капітал.

Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд, а також блокування активів в країнах ЄС.

Ймовірно, на сьогоднішній зустрічі глава МЗС обговорять це питання, а рамковий закон буде прийнято пізніше цього тижня.

Поки ще в ЄС не визначили перелік імен. Проте, за даними видання, санкції введуть проти двох проросійських олігархів-утікачів - Ільхана Шора та Володимира Плахотнюка.

Варто зазначити, що Шор фінансує проросійську партію у Молдові під назвою SOR, яка організовує протести проти чинної влади.

Нагадаємо, раніше в ЄС анонсували виділення Молдові додаткової допомоги через загрозу з боку Росії.

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