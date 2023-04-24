RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС может дать "зеленый свет" санкциями против пророссийских олигархов в Молдове

Фото: ЕС может ввести санкции против пророссийских олигархов в Молдове (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече 24 апреля могут дать политический "зеленый свет" санкциям против олигархов в Молдове, поддерживавших пророссийские протесты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

По данным издания, новые санкции ЕС могут быть нацелены на тех, кто подрывает или угрожает суверенитету Молдовы. В санкционный список могут попасть те, кто причастен к подрыву выборов, поддержке насильственных демонстраций или других актов насилия, имеют финансовые злоупотребления государственных денег или незаконно вывозили капитал.

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд, а также блокировку активов в странах ЕС.

Вероятно, на сегодняшней встрече глава МИД обсудят этот вопрос, а рамочный закон будет принят позже на этой неделе.

Пока еще в ЕС не определили список имен. Однако, по данным издания, санкции введут против двух беглых пророссийских олигархов - Ильхана Шора и Владимира Плахотнюка.

Стоит отметить, что Шор финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием SOR, организующую протесты против действующей власти.

Напомним, ранее в ЕС анонсировали выделение Молдове дополнительной помощи из-за угрозы со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваЕвросоюзСанкции против России