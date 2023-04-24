ЕС может дать "зеленый свет" санкциями против пророссийских олигархов в Молдове

По данным издания, новые санкции ЕС могут быть нацелены на тех, кто подрывает или угрожает суверенитету Молдовы. В санкционный список могут попасть те, кто причастен к подрыву выборов, поддержке насильственных демонстраций или других актов насилия, имеют финансовые злоупотребления государственных денег или незаконно вывозили капитал.

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд, а также блокировку активов в странах ЕС.

Вероятно, на сегодняшней встрече глава МИД обсудят этот вопрос, а рамочный закон будет принят позже на этой неделе.

Пока еще в ЕС не определили список имен. Однако, по данным издания, санкции введут против двух беглых пророссийских олигархов - Ильхана Шора и Владимира Плахотнюка.

Стоит отметить, что Шор финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием SOR, организующую протесты против действующей власти.

Напомним, ранее в ЕС анонсировали выделение Молдове дополнительной помощи из-за угрозы со стороны России.

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