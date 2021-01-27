В ЕС могут запретить использование COVID-вакцины AstraZeneca для пожилых людей

В Европейском союзе могут разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только на определенных возрастных группах. На данный момент нет достаточно данных о том, насколько хорошо вакцина действует у людей старше 65 лет.

Об этом заявила глава Европейского агентства лекарств (EMA) Эмер Кук, передает издание The Guardian.

Кук сообщила, что сейчас агентство изучает полноту данных исследований. Она отметила, что не хочет предвосхищать решение EMA, но это возможно, что COVID-вакцина AstraZeneca получит разрешение на использование только на определенных возрастных группах.

Однако глава компании настаивает, что этой информации достаточно, чтобы показать “сильное производство антител у пожилых людей, подобное тому, какое мы видим у молодых людей”.

Сориот заявил, что поймет, если некоторые страны "из осторожности будут использовать вакцину только на более молодых людях".

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве здравоохранения Германии сообщили, что эффективность вакцины AstraZeneca в группе старше 65 лет составила 8%. Позже Минздрав допустил, что в новостях спутаны две цифры - доля участников клинических испытаний и эффективность вакцины в этой возрастной группе.

"Около 8% участников клинических испытаний AstraZeneca были в возрасте от 56 до 69 лет, а только 3-4% были старше 70 лет. Это не значит, что эффективность среди пожилых людей составляет 8%", - заявили в ведомстве.

Однако правительство Германии обеспокоено другим моментом - в клинических испытаниях COVID-вакцины было мало пожилых людей, по сравнению с испытаниями других производителей. По данным AstraZeneca, доля пожилых людей составляла 10%.

Напомним, компания AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз в первом квартале.

Напомним, Европейский союз планирует усилить давление на компанию AstraZeneca, в частности, могут подать на суд.